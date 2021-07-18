مجتمع

بالصور | "الهجرة المليونية".. مأساة وصمود بريشة فنان بالأسود والأبيض

"كان هدفي من المشروع هو إحياء الهجرات الكوردية وتوضيحها بواقعية مجردة وبأسلوب يشبه إلى حد كبير سرد الحكاية"
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان الهجرة المليونية السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- يستخدم الفنان أنجام إبراهيم ريشته الرشيقة لإحياء مآسي الكورد وصمودهم عبر التاريخ من أجل نيل الحرية.

ويقول إبراهيم لكوردستان 24، إن عمله استوحاه من التاريخ المأساوي لأبناء جلدته، ولا سيما الهجرة المليونية في تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف الفنان، الذي ينحدر من السليمانية، أن رسوماته تهدف إلى تجسيد الواقع الوحشي الذي يعانيه الكورد.

ويستخدم إبراهيم الغرافيت في رسوماته.

وتابع "كان هدفي من المشروع هو إحياء الهجرات الكوردية وتوضيحها بواقعية مجردة وبأسلوب يشبه إلى حد كبير سرد الحكاية".

Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
Photo: Kurdistan 24
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