الخارجية الأميركية ترد على مناشدة أطلقها شاب عراقي لجو بايدن

أربيل (كوردستان 24)- رد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جو هود، على مناشدة من شاب عراقي للرئيس الأمريكي جو بايدن يطلب منه دعوته لزيارة الولايات المتحدة، حيث يعاني ظروفا معيشية مزرية.

وقام الشاب العراقي علي عادل بمناشدة جو بايدن والتذمر من أوضاع العراق الصعبة، ويهدد مازحا بأنه "سيرمي نفسه من سطح منزله".

وقام جو هود بالطلب من الشاب العراقي بألا يفرط بحياته مشيرا الى أن العراق بحاجة الشباب من عمره. وذكر بالدعم الذي تقدمه امريكا للعراق لهزيمة داعش وتحقيق التنمية.