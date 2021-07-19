مجتمع

الخارجية الأميركية ترد على مناشدة أطلقها شاب عراقي لجو بايدن

author_image سوار أحمد
الشاب العراقي علي عادل
الشاب العراقي علي عادل
العراق شاب عراقي جو بايدن العراق مناشدة

أربيل (كوردستان 24)- رد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جو هود، على مناشدة من شاب عراقي للرئيس الأمريكي جو بايدن يطلب منه دعوته لزيارة الولايات المتحدة، حيث يعاني ظروفا معيشية مزرية.

وقام الشاب العراقي علي عادل بمناشدة جو بايدن والتذمر من أوضاع العراق الصعبة، ويهدد مازحا بأنه "سيرمي نفسه من سطح منزله".

وقام جو هود بالطلب من الشاب العراقي بألا يفرط بحياته مشيرا الى أن العراق بحاجة الشباب من عمره. وذكر بالدعم الذي تقدمه امريكا للعراق لهزيمة داعش وتحقيق التنمية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف