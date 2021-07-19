الفنان العراقي محمد السالم يغني "العشق كوردستان"

أربيل (كوردستان 24)- طرح الفنان العراقي محمد السالم اغنية جديدة مصورة باسم "العشق كوردستان"، والتي يغني فيها عن جمال طبيعة اقليم كوردستان وشعبه والتطور والازدهار فيه.

والأغنية من كلمات هرم وألحان محمود الغياث وغناء المغني العراقي محمد السالم.

ولد محمد السالم في بغداد ومنذ عام 2009 بدأت مسيرته الفنية من خلال أغنية الو التي أعاد تسجيلها ثم لاقت نجاح كبير بصوته، ثم غنى أول أغنية له وهي أغنية حباب على الصعيد المحلي العراقي، ثم ذاع صيته بأغنية "قلب قلب".