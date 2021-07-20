مسرور بارزاني يعبّر عن حزنه ويعلن تضامنه مع ضحايا تفجير مدينة الصدر

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء الاثنين عن حزنه بعد سقوط عشرات الضحايا في تفجير انتحاري بمدينة الصدر في بغداد.

وقُتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وأصيب العشرات في الانفجار الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أحزنني الهجوم الشنيع الذي وقع الليلة في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى".

وتابع "ما حصل يذكرنا بالتهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب على العراقيين جميعاً والحاجة إلى تنسيق أوثق".

أحزنني الهجوم الشنيع الذي وقع الليلة في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى.



ما حصل يذكرنا بالتهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب على العراقيين جميعاً والحاجة إلى تنسيق أوثق. إن حكومة إقليم كوردستان تتضامن مع الضحايا. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) July 19, 2021

وهذه المرة الثالثة التي يقع فيها انفجار بمدينة الصدر في الشهور القليلة الماضية، وجميعها تبناها داعش.

وقال مسرور بارزاني "إن حكومة إقليم كوردستان تتضامن مع الضحايا".

وأدى هجوم انتحاري في كانون الثاني يناير الماضي إلى سقوط ما لا يقل عن 32 قتيلاً في سوق ببغداد.