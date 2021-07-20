أمن

مسرور بارزاني يعبّر عن حزنه ويعلن تضامنه مع ضحايا تفجير مدينة الصدر

"ما حصل يذكرنا بالتهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب على العراقيين جميعاً والحاجة إلى تنسيق أوثق"
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مسرور بارزاني - صورة إرشيفية
مسرور بارزاني - صورة إرشيفية
کوردستان مدينة الصدر بغداد داعش مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء الاثنين عن حزنه بعد سقوط عشرات الضحايا في تفجير انتحاري بمدينة الصدر في بغداد.

وقُتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وأصيب العشرات في الانفجار الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أحزنني الهجوم الشنيع الذي وقع الليلة في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى".

وتابع "ما حصل يذكرنا بالتهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب على العراقيين جميعاً والحاجة إلى تنسيق أوثق".

وهذه المرة الثالثة التي يقع فيها انفجار بمدينة الصدر في الشهور القليلة الماضية، وجميعها تبناها داعش.

وقال مسرور بارزاني "إن حكومة إقليم كوردستان تتضامن مع الضحايا".

وأدى هجوم انتحاري في كانون الثاني يناير الماضي إلى سقوط ما لا يقل عن 32 قتيلاً في سوق ببغداد.

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