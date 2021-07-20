سیاسة

نيجيرفان بارزاني: مستشفياتنا مستعدة وأبواب كوردستان مشرعة لاستقبال جرحى تفجير "الصدر"

author_image سوار أحمد
رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تفجير مدينة الصدر

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استعداد الاقليم لتقديم العون، مشيرا الى أن أبواب مستشفيات كوردستان مشرعة لاستقبال جرحى التفجير الذي وقع في مدينة الصدر.

ووقع يوم امس الاثنين تفجير في مدينة الصدر قُتل فيه ما لا يقل عن 30 شخصاً وأصيب العشرات في الانفجار الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان "تعازي القلبية لذوي الضحايا وأشاطرهم أحزانهم، راجيا الباري الشفاء العاجل للجرحى".

وعبر رئيس اقليم كوردستان عن استعداد الاقليم لتقديم العون، مؤكدا أن مستشفيات الاقليم جاهزة وأبوابها مشرعة لاستقبال جرحى تفجير مدينة الصدر.

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