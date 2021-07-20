سیاسة

بتدابير مشددة أربيل تستقبل أول أيام عيد الأضحى

author_image سوار أحمد
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کوردستان اقليم كوردستان عيد الأضحى الصلاة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت اليوم الثلاثاء الاحتفالات بحلول عيد الأضحى في اقليم كوردستان.

ومع بزوغ الفجر اجتمع الناس في مساجد المدينة لتأدية صلاة العيد والدعاء وتبادل التهاني، ليتفرقوا بعد الصلاة لزيارة الأقرباء والاجتماع مع افراد العائلة لتبادل التبريكات بحلول العيد.

وأصدرت وزارة الداخلية في الاقليم قرارات صارمة بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وذلك بعد ارتفاع اعداد الاصايات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان.

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