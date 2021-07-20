سیاسة

الدفاعات السورية ترد على هجوم اسرائيلي بريف حلب

author_image سوار أحمد
سوریا قصف اسرائيلي الدفاعات السورية ريف حلب

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلام سورية اليوم الثلاثاء، ان الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري، تصدت "لاعتداء اسرائيلي جديد" في منطقة بريف حلب.

وذكرت وكالة سانا السورية الرسمية، ان "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت عند منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري وحلفائه من الحرس الثوري الإيراني تسببت بتدمير مستودعات للأسلحة"، ولم ترد معلومات حول وقوع أي خسائر بشرية.

وشنت اسرائيل خلال السنوات الماضية مئات الضربات الجوية لأهداف داخل الأراضي السورية، كان آخرها القصف الذي استهدف مركزاً للبحوث العلمية قرب قرية خربة التينة في ريف حمص الغربي في الشهر الماضي.

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