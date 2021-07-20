تنديد عربي وأممي بمجزرة مدينة الصدر وغوتيرس يؤكد: الإرهاب لا يعرف حدودا

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الأمم المتحدة والبرلمان العربي التفجير الذي استهدف سوق الوحيلات الشعبي في مدينة الصدر، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء على لسان نائب المتحدث باسمه فرحان حق، بوجوب تقديم المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في بغداد إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

وأدان غوتيرش الهجوم وذكر في البيان ان "هذا الهجوم المميت قبل عطلة عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعا بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدودا. الأمين العام يشدد على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".، فيما عبر عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

من جهته أدان البرلمان العربي، هجوم مدينة الصدر، معربا في بيان عن "تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادة وحكومة وشعباً، في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية".

ووقع يوم امس الاثنين تفجير في مدينة الصدر قُتل فيه ما لا يقل عن 30 شخصاً وأصيب العشرات في الانفجار الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.