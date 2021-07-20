الرئيس بارزاني: منفذوا جريمة مدينة الصدر أعداء للدين والانسانية ويجب أن يدفعوا الثمن

أربيل (كوردستان 24)- أدان الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 20 تموز (يوليو) 2021 بشدة الهجوم الذي استهدف سوقا بمدينة الصدر واسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين.

وقال الرئيس مسعود بارزاني في بيان "إن هذه الجريمة دليل على انعدام الضمير والانسانية لدى الإرهابيين الذين ارتكبوها في يوم عرفة عندما كان الناس يستعدون لاستقبال العيد".

وأضاف ان "مثل هذه الأعمال هي جرائم ضد الانسانية، ومنفذوا هذه الجريمة هم أعداء للدين والانسانية والمقدسات ويجب أن يدفعوا ثمن جريمتهم".

وقال الرئيس بارزاني "اتقدم بالتعازي لأسر وأقارب ضحايا هذه الكارثة المأساوية، وأنا اعتبر نفسي شريكا لأحزانهم، وأسال الله القدير أن يُلهمهم الصبر والسلوان، ونأمل الشفاء العاجل للجرحى".