في أول ايام العيد مؤسسة بارزاني الخيرية توزع اللحوم على المحتاجين

أربيل (كوردستان 24)- قامت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الثلاثاء 20 تموز (يوليو) 2021 بتوزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 20 ألف أُسرة وذلك خلال أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس المؤسسة موسى أحمد في مؤتمر صحفي إن أكثر من 20 الف عائلة ستستفيد من اللحوم التي سيتم إحضارها إلى منازلهم.

وأكد أحمد أن مؤسسة بارزاني الخيرية لا تميّز بين مواطني كوردستان و النازحين واللاجئين المتواجدين في الإقليم، مضيفا بالقول إن المؤسسة ستوزع اللحوم في أنحاء الإقليم كافة.