سیاسة

طيلة عامين ...تضرر مالي لشركات الحج والعمرة في اقليم كوردستان

author_image آريان ابراهيم شوكت
ماليا تضرر شركات الحج والعمرة في اقليم كوردستان
ماليا تضرر شركات الحج والعمرة في اقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بعد انتشار وباء كورونا في العالم ولغرض استمرار أداء مناسك الحج والعمرة قامت المملكة العربية السعودية بفرض ضوابط وشروط محددة لمواطنيها داخل المملكة أو القادمين خارج المملكة.

ومن هذه الشروط أن يكون القادم الى المملكة لاداء الفريضة متعاطيا لقاح كورونا بشكل كامل وان الذي يصاب بالفايروس داخل المملكة عليه ان يدخل الحجر الصحي على نفقته الخاصة لمدة 14 يوم وهذه الاجراءات أدت الى تقليل عدد الزائرين الى المملكة اضافة الى إلحاق الضرر بشركات الحج والعمرة.

وللحديث عن هذا الموضوع قال أحد أصحاب شركات الحج والعمرة في اقليم كوردستان سيد عبدالله محمد لكوردستان24 " تزامنا مع انتشار فايروس كورونا ونتيجة لقرارات واجراءات المملكة العربية السعودية للوقاية من الفايروس لم نقم بتنظيم رحلة واحدة لاداء مناسك العمرة طيلة عامين منصرمين. مضيفا: بصراحة ومنذ ايقاف رحلات العمرة الى الديار المقدسة تعرضت شركات الحج والعمرة بشكل عام في اقليم كوردستان الى أضرار مالية خاصة ونحن نقوم سنويا بتجديد اجازة الشركة ودفع المستحقات القانونية للمحاسب والمحامي اضافة الى دفع ايجار الشركة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف