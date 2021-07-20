طيلة عامين ...تضرر مالي لشركات الحج والعمرة في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بعد انتشار وباء كورونا في العالم ولغرض استمرار أداء مناسك الحج والعمرة قامت المملكة العربية السعودية بفرض ضوابط وشروط محددة لمواطنيها داخل المملكة أو القادمين خارج المملكة.

ومن هذه الشروط أن يكون القادم الى المملكة لاداء الفريضة متعاطيا لقاح كورونا بشكل كامل وان الذي يصاب بالفايروس داخل المملكة عليه ان يدخل الحجر الصحي على نفقته الخاصة لمدة 14 يوم وهذه الاجراءات أدت الى تقليل عدد الزائرين الى المملكة اضافة الى إلحاق الضرر بشركات الحج والعمرة.

وللحديث عن هذا الموضوع قال أحد أصحاب شركات الحج والعمرة في اقليم كوردستان سيد عبدالله محمد لكوردستان24 " تزامنا مع انتشار فايروس كورونا ونتيجة لقرارات واجراءات المملكة العربية السعودية للوقاية من الفايروس لم نقم بتنظيم رحلة واحدة لاداء مناسك العمرة طيلة عامين منصرمين. مضيفا: بصراحة ومنذ ايقاف رحلات العمرة الى الديار المقدسة تعرضت شركات الحج والعمرة بشكل عام في اقليم كوردستان الى أضرار مالية خاصة ونحن نقوم سنويا بتجديد اجازة الشركة ودفع المستحقات القانونية للمحاسب والمحامي اضافة الى دفع ايجار الشركة.