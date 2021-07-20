صحة وبیئة

بسبب تزايد الاصابات بكورونا صحة أربيل تحذر المواطنين

author_image آريان ابراهيم شوكت
صحة أربيل تحذر المواطنين
صحة أربيل تحذر المواطنين
کوردستان كوفيد-19 كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة اربيل " نتيجة للانتشار السريع والارتفاع المفاجيء في نسبة المصابين بفيروس كورونا وتزايد أعداد المرضى بشكل كبير في المستشفيات قررنا اعادة تخصيص مستشفى طواريء غرب أربيل حصرا لاستقبال المصابين بوباء كورونا"

كما أوضحت مديرية صحة أرييل أنه بامكان المواطنين الغير مصابين بكورونا في حالة تعرضهم الى الحوادث المرورية أو الحروق أو اصابات أخرى تقتضي اجراء عمليات جراحية في الدماغ  أو عمليات التجميل مراجعة مستشفى الطواريء في مركز أربيل أوطواريء شرق اربيل لغرض تلقي العلاج.

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