سیاسة

تركيا تدين اجتماع ماكرون مع "سوريا الديمقراطية"

تتهم تركيا "مجلس سوريا الديمقراطية" بأنه خاضع لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره "الذراع السوري" لحزب العمال الكوردستاني
author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا فرنسا تركيا

أربيل (كوردستان 24)- استنكرت وزارة الخارجية التركية، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية".

وتتهم تركيا "مجلس سوريا الديمقراطية" بأنه خاضع لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره "الذراع السوري" لحزب العمال الكوردستاني.

وأدان الناطق باسم الخارجية التركية طانجو بيلغيتش اللقاء، وقال في بيان أوردته وسائل إعلام رسمية، إن تعامل فرنسا مع هذا التنظيم "يضر بجهود تركيا الرامية لحماية أمنها القومي ووحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها وضمان الاستقرار في المنطقة".

واستقبل ماكرون يوم أمس وفداً من أعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية" لمناقشة الأوضاع في منطقة روجافا شمال شرق سوريا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف