تركيا تدين اجتماع ماكرون مع "سوريا الديمقراطية"

أربيل (كوردستان 24)- استنكرت وزارة الخارجية التركية، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية".

وتتهم تركيا "مجلس سوريا الديمقراطية" بأنه خاضع لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره "الذراع السوري" لحزب العمال الكوردستاني.

وأدان الناطق باسم الخارجية التركية طانجو بيلغيتش اللقاء، وقال في بيان أوردته وسائل إعلام رسمية، إن تعامل فرنسا مع هذا التنظيم "يضر بجهود تركيا الرامية لحماية أمنها القومي ووحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها وضمان الاستقرار في المنطقة".

واستقبل ماكرون يوم أمس وفداً من أعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية" لمناقشة الأوضاع في منطقة روجافا شمال شرق سوريا.