انطلاق أول مهرجان للسينما الكوردية في موسكو

أربيل (كوردستان 24)- ينطلق اليوم الأربعاء، أول مهرجان للأفلام السينمائية الكوردية في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمشاركة عشرات الأفلام ودعم من مؤسسة كوردستان 24 للإعلام والأبحاث.

وبحسب ما أفادت إحدى منظمات المهرجان، كليستان كردن زري، لكوردستان 24 ان "تم حتى الآن اختيار 35 فيلما للمهرجان الذي سينطلق في 21 من شهر حزيران يونيو الجاري ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه".

وسيتم بث الأفلام عبر الإنترنت وسيتضمن المهرجان أفلاما روائية طويلة وأفلاما قصيرة وأفلاما وثائقية لمخرجين من العراق وإيران وسوريا وتركيا ودول أخرى. وسيتم عرض الأفلام بلغتها الأصلية مع ترجمة باللغة الروسية.

وكان من المقرر أن تنطلق أول نسخة للمهرجان في شهر أيار من العام الماضي، إلا أنه تم تأجيل المهرجان الدولي بسبب تفشي جائحة كورونا.