منذ عامين.. كورونا يمنع الآلاف في اقليم كوردستان من أداء فريضة الحج

أربيل (كوردستان 24)- يتطلع نحو 4500 شخصا من اقليم كوردستان منذ عامين لزيارة المملكة السعودية لأداء فريضة الحج، لكن تفشي وباء كورونا والقرارات والضوابط التي صدرت منعت من تحقيق رغبتهم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق، ان مناسك الحج لهذا الموسم ستقتصر على 60 ألفا فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار الجائحة.

كما اشترطت الوزارة خلو الحجاج من الأمراض المزمنة فيما حددت العمر المقبول لأداء فريضة الحج بين 18 الى 65 عاما. وطبقت السعودية هذه الإجراءات مخافة أن يشكل الحج بمشاركة الملايين مصدرا رئيسيا لتفشي العدوى، خصوصا في ظل ارتفاع الإصابات في مختلف أرجاء العالم.

وشارك 60 ألفا من المواطنين والمقيمين الملقحين في موسم هذا العام، وهو عدد أكبر من حج 2020 لكنه أقل بكثير من مواسم الحج الاعتيادية. ففي 2019، شارك نحو 2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم في مناسك الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة.

لكن منع الحجاج الوافدين تسبب باستياء وغضب لدى المسلمين في اقليم كوردستان وفي كافة أرجاء العالم والذين يدخرون لسنين طويلة للذهاب إلى الحج.