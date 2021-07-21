صحة وبیئة

كوردستان تسجل 11 وفاة وألفية جديدة من اصابات كورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان كورونا اقليم كوردستان وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 11 حالة وفاة و1078 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة ان الاصابات الجديدة توزعت كالتالي: أربيل 360 اصابة، السليمانية 107، دهوك 611.

وتماثلت 723 حالة للشفاء، 110 منها في أربيل و252 في السليمانية و325 في دهوك، و5 في حلبجة و30 في كرميان وحالة في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة، 5 منها في أربيل وحالة في السليمانية و4 في دهوك وحالة في حلبجة.

وبلغ العدد الكلي للإصابات في الاقليم 208000، شفي منها 18880، فيما توفي حتى الآن 4626 شخصا.

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