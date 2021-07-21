صحة وبیئة

صحة كوردستان تسجل 11 حالة وفاة و 1078 اصابة جديدة بفيروس كورونا

author_image آريان ابراهيم شوكت
صحة كوردستان تسجل 11 حالة وفاة و 1078 اصابة جديدة بفيروس كورونا
صحة كوردستان تسجل 11 حالة وفاة و 1078 اصابة جديدة بفيروس كورونا
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 21 تموز ( يوليو ) 2021 تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها لتوضيح الموقف الوبائي لهذا اليوم إن الإقليم سجل  1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما تماثل 723 مريضا للشفاء ما رفع إجمالي حالات الاصابات في الاقليم إلى 208000 إصابة.مضيفا أن عدد حالات الشفاء في الإقليم  وصل إلى 188780.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة مبينة أن العدد الكلي للوفيات في الاقليم وصل إلى 4626 حالة وفاة.

وفي ختام البيان قامت وزارة الصحة في حكومة الاقليم بتوجيه الشكر الى كافة الاطباء وكوادرها الصحية داعية المواطنين الى تلقي اللقاحات والالتزام بالتعليمات الصحية من خلال استخدام الكمامات الطبية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة والاتصال بالخط الساخن(122) عند الحاجة.

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