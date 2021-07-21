مقتل شخص واصابة اثنين بجروح في قضاء بشدر

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في إدارة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية اليوم الاربعاء 21 تموز (يوليو) 2021 أن شخصا قتل وأصيب إثنان آخران بجروح نتيجة انفجار مادة الـ"TNT" عليهم عندما كانوا يحاولون حفر بئر في قرية سيد أحمد التابعة لقضاء بشدر.

وأعلنت مديرية شرطة رابرين أن القتيل والمصابين الاثنين أرادوا استخدام مادة TNT في حفر بئر الا انها على الفور انفجرت عليهم. موضحا أن الشخص الذي لقي حتفه عند الإنفجار اسمه(م .س .ح ) من مواليد 1988 وقد أُصيب معه أبنه الذي يبلغ من العمر 8 سنوات مع مراهق بعمر 16 عاما يعمل مع الأول بأجرٍ يومي.

وأوضحت شرطة رابرين ان الوضع الصحي للمصابين مستقر والتحقيق في ملابسات الحادث مستمر.