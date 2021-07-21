صحة وبیئة

مدير صحة السليمانية: سلالة "دلتا" تتفشى بشكل سريع

author_image آريان ابراهيم شوكت
مدير صحة السليمانية: سلالة "دلتا" تتفشى بشكل سريع
مدير صحة السليمانية: سلالة "دلتا" تتفشى بشكل سريع
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- صرح اليوم الاربعاء 21 تموز (يونيو) 2021 مدير صحة السليمانية الدكتور صباح هورامي لكوردستان 24" ان سلالة "دلتا" تتفشى بشكل سريع في محافظة السليمانية"

وقال مدير عام الدائرة صباح هورامي انه "في الـ24 ساعة الماضية توفي 8 مصابين بكورونا".

وقالت مديرية صحة المحافظة انه "بعد وصول الاختبار الخاص بفحص وتحديد النوع المتحول من فيروس كورونا المستجد كوفيد19 (دلتا)، تم تشخيص إصابة بهذا النوع الجديد".  

وأوضحت المديرية ان "تحديد النوع المتحول (دلتا) يجري في مركز فحص كورونا في السليمانية وان المركز يقوم الان باجراء الفحوصات للمواطنين".  

 

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