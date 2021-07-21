سیاسة

رئيسة بلدية باريس تشيد بدور الرئيس بارزاني

محافظ اربيل يوجه دعوة رسمية لرئيسة بلدية فرنسا لزيارة أربيل عاصمة اقليم كوردستان
author_image آريان ابراهيم شوكت
رئيسة بلدية باريس تشيد بدور الرئيس بارزاني
رئيسة بلدية باريس تشيد بدور الرئيس بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- على هامش انعقاد المؤتمر (41) للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرانكفونيين المنعقد في العاصمة الرواندية كيجالي بمشاركة (300) شخصية من رؤساء البلديات ومحافظي المحافظات من مختلف مدن العالم وخلال لقاءها مع محافظ أربيل اوميد خوشناو أشادت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو بالدور الفاعل للرئيس مسعود بارزاني في مقارعة الارهاب ودحر داعش نيابة عن كل العالم.

كما أعربت هيدالغو عن إمتنانها و تقديرها العميق لقوات البيشمركة التي سطرت أروع ملاحم البطولة والشجاعة لالحاق الهزيمة بداعش بفضل القيادة الحكيمة والشجاعة للرئيس مسعود بارزاني.

بدوره نقل محافظ أربيل أوميد خوشناو تحيات رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الى رئيسة بلدية باريس ومقدما الشكر والامتنان للدور التأريخي الفرنسي والدعم المستمر في مساعدة ومساندة شعب كوردستان في الاوقات العصيبة خاصة أثناء حرب داعش.

كما وجه محافظ اربيل دعوة رسمية لرئيسة بلدية فرنسا آن هيدالغو لزيارة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

 

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