محافظة أربيل تفند مزاعم إطلاق النار على السياح

أربيل (كوردستان 24)- فندت محافظة أربيل اليوم الأربعاء21 تموز(يوليو) 2021 صحة ما جاء في مقطع فيديو قديم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض حافلة للسياح خلال أيام عيد الاضحى الى اطلاق نار من قبل قوة أمنية في عاصمة الإقليم.

وأكدت المحافظة في توضيحها إن مقطع الفيديو المتداول حصل قبل العيد عندما قامت قوة أمنية بملاحقة متهمين مطلوبين للقضاء مضيفا أن الحادث لا علاقة له بالسياح القادمين إلى اقليم كوردستان ومطمئنا في الوقت نفسه كل المواطنين والسياح بأن القوات الامنية في مدينة اربيل عيون ساهرة على سلامتهم و راحتهم.

ومن جانبها قالت المديرية العامة للاسايش في أربيل أن مقطع الفيديو المنشور لاعلاقة له بحافلات السياح اطلاقا وان تفاصيل الحادث كالاتي" انه بتأريخ 16-7-2021 قامت مفرزة أمنية تابعة لقوات الاسايش على طريق (كركوك -أربيل) بملاحقة متهم هارب من العدالة باسم (أ .ص. أ) بحيث اضطرت القوة الامنية الى اطلاق النار على المتهم الهارب "

وبدورها أكدت آسايش أربيل أن الحادث لاعلاقة له بتاتا بالاخوة والاخوات السياح ومازالت قدوم المجاميع السياحية من وسط وجنوب العراق مستمرة الى أربيل بشكل طبيعي جدا وبدون عقبات ونحن ساهرون على راحتهم وسلامتم.

كما أصدرت ايضا المديرية العامة للسياحة في أربيل توضيحا بشأن مقطع الفيديو المتداول موضحا" بأن ‏ما نشر عارٍ عن الصحة ‏تماما وأن المقطع المنشور يعود إلى ‏فترة طويلة من الآن وهو يوضح ‏اتخاذ اجراءات امنية بحق بعض المقصرين"

‏وقالت المديرية العامة للسياحة"نطمئن المواطنين والسيّاح مرة أخرى بأن الوضع الأمني في مدينة أربيل مستقر ‏وأن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تبذل قصارى جهدها وتسهر دوما على راحة وسلامة وحماية أرواح السياح ومازالت قوافل السياح مستمرة في الدخول إلى أربيل وبنسبة كبيرة جدا وان ابواب مدينة اربيل مفتوحة دائما للسياح"