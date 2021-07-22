فؤاد حسين: لا قواعد أمريكية في العراق وجولة الحوار الاستراتيجي الرابعة قد تكون الأخيرة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عدم وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق، مشيرا الى أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة.

وقال حسين يوم الأربعاء، لكوردستان 24 ان الأمريكيين يتواجدون في معسكرات عراقية نافيا تواجد قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

واضاف ان جولة الحوار الاستراتيجي ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي، مشيرا الى ان العراق وامريكا قد يعودان لاتفاق 2008 بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي.

واشار وزير الخارجية العراقي الى أن "الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي من المحتمل أن تكون الأخيرة في هذا الإطار"، مشيرا الى أن النقاشات في هذه الجولة لن تقتصر على القضايا العسكرية والأمنية، بل ستتضمن مجموعة من القضايا التي تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، كقضايا الطاقة والصحة وغيرها.

ووصل حسين الى العاصمة الامريكية واشنطن يوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع للتحضير لعقد الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، المقررة يوم الجمعة المقبل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.