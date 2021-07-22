سیاسة

"بارزاني الخيرية" تستأنف حملتها وتوزع لحوم الأضاحي في ريف الموصل

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
کوردستان مؤسسة بارزاني الخيرية لحوم الاضاحي الموصل

أربيل (كوردستان 24)- تواصل مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الخميس حملتها بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في اقليم كوردستان ومختلف المحافظات العراقية.

وقالت مديرة مكتب الموسسة في الموصل لكوردستان 24 ان المؤسسة تقوم سنويا بتوزيع لحوم الاضاحي على سبع محافظات عراقية".

واشارت الى انه وبدعم من دولة الكويت سيتم اليوم توزيع اللحوم على ألفي عائلة بريف الموصل.

وبدأت "بارزاني الخيرية" بهذه الحملة حيث قامت بتوزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 20 ألف أُسرة وذلك خلال أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعتبر مؤسسة بارزاني الخيرية من أكثر المنظمات الإنسانية غير الحكومية نشاطًا في إقليم كوردستان، وغالبًا ما تقدم المساعدات للنازحين واللاجئين في داخل الاقليم وخارجه.

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