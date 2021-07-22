صحة وبیئة

ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الصحة اقليم كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تسجيل 22 حالة وفاة، و 1220 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم توزيع الإصابات الجديدة كالتالي: 419 في أربيل، 488 في السليمانية، 233 في دهوك، 10 في حلبجة، 58 في كرميان و12 في قضاء رابرين.

وتماثلت 701 حالة للشفاء، 120 منها في اربيل، 227 في السليمانية و320 في دهوك، 3 في حلبجة و29 في كرميان و2 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 22 حالة وفاة، 4 منها في اربيل و8 في السليمانية و10 في دهوك.

وبلغ اجمالي عدد الإصابات 209220، شفي منها 189481، فيما توفي حتى الآن 4648 شخصا.

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