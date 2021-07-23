دمشق: الإدارة الذاتية مشروع انفصالي مرفوض من كافة السوريين

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، ان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مشروع انفصالي، مشيرة الى أنه مرفوض من قبل السوريين بمختلف اطيافهم.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، عن بيان للوزارة "تقوم مجموعات مما يسمى بـ "الإدارة الذاتية" في المنطقة الشمالية الشرقية من الجمهورية العربية السورية والتي تدعمها قوات الاحتلال الأمريكي وغيرها من الدول الاستعمارية بجولات على بعض الدول الغربية للترويج لمشاريعها الانفصالية التي رفضها الشعب السوري بمختلف أطيافه".

واضاف "وفي الوقت الذي تستجدي فيه هذه الفئات الدعم الغربي لأوهامها وأحلامها المرفوضة فإن ما تقوم به يدل بشكل أساسي على أنها تضع نفسها في خانة القوى المتآمرة على سوريا وعلى عدم وجود دعم أو تأييد يذكر من أبناء الشعب السوري لأهدافهم".

وقالت الوزارة إن "ما يسمى بـ "الحكم الذاتي" ما هو إلا مجرد مشاريع الهدف منها إضعاف سورية في مواجهة المؤامرات وتقديم خدمات مجانية للمحتلين الأمريكيين وبشكل مباشر وغير مباشر للمعتدي التركي ونؤكد أن أي حديث عن حرص هؤلاء على وحدة أرض وشعب سورية ما هو إلا تغطية لنوايا هؤلاء الحقيقية وخدمة لأسيادهم الذين يتآمرون على الشعب السوري وينهبون ثرواته ويعملون على تفتيت وحدته الترابية".

وقبل ايام استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وفداً من أعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية" لمناقشة الأوضاع في منطقة روجافا شمال شرق سوريا. واستنكرت وزارة الخارجية التركية، لقاء ماكرون بأعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية".

وتقول الإدارة الذاتية أنها مستعدة للحوار مع الحكومة السورية بشرط مراعاة خصوصيتها والتضحيات التي قدموها خلال سنوات من الحرب على تنظيم داعش.

وتقدر مساحة الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بنحو 30 بالمئة من مساحة الاراضي السورية بضمنها حقول نفطية استراتيجية.

وواجه الكورد السوريون وهم ثاني اكبر مجموعة عرقية بعد العرب في سوريا تمييزا ممنهجا من جانب دمشق حتى تفجر الصراع عام 2011.