ترجيحات بإنهاء "الوجود القتالي" لأمريكا في العراق بنهاية 2021

أربيل (كوردستان 24)- رجح مسؤولون أمريكيون أن تنهي الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية العام الجاري لتنتقل إلى مرحلة تدريب القوات العراقية.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي يتركز عملهم بالدرجة الأساس على مساعدة القوات العراقية في مواجهة فلول تنظيم داعش.

ويستبعد محللون أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير خاصة وإن الولايات المتحدة قد تحركت بالفعل نحو التركيز على تدريب القوات العراقية.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن انتهاء البعثة القتالية بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره العراقي في واشنطن الأسبوع المقبل.

ويأتي الإعلان المرجح، إن حصل بالفعل، في وقت حساس بالنسبة للحكومة العراقية التي تنتظرها تحديات كثيرة بما ذلك ضغوطات فصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن "النقطة الأساسية التي ستستمعون إليها والتي يتم نقلها وأعتقد أنها مهمة للغاية، هي أن إدارة بايدن تريد البقاء في العراق لأن الحكومة العراقية قد دعتنا وطلبت منا الاستمرار في القيام بذلك".

وتابع "المهمة لا تتغير".

وقال المسؤول إن التركز المقبل سينصب على الأمور اللوجستية وصيانة المعدات ومساعدة القوات العراقية على تطوير قدراتها الاستخباراتية والمراقبة.