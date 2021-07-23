بلينكن: شراكتنا مع العراق "متينة" ونسعى لإنجاح الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن شراكة الولايات المتحدة مع العراق "متينة"، مشيراً إلى أن واشنطن تقود جهداً لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن "نحن فخورون بالصداقة والشراكة مع العراق في مواجهة التحديات الحالية، مثل وباء كورونا والتغير المناخي".

وأضاف أنه فخور بالدعم الدولي الذي حشدت له الولايات المتحدة للعراق لكي يتمكن العراقيون من انتخاب قادتهم المستقبليين في الانتخابات المقبلة بعملية "نزيهة وحرة".

وجدد التأكيد على "متانة" الشراكة الأمريكية – العراقية، وقال إن "العمل الذي نقوم به مع العراق يقوم على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة".