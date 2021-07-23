"غازبروم" الروسية ترفع إنتاج حقل "سرقلة" في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت شركة غازبروم نفت الروسية أن إنتاج الخام في حقل سرقلة بإقليم كوردستان وصل إلى نحو 30 ألف برميل يومياً.

وقالت الشركة الروسية إنها حفرت بئراً رابعة للإنتاج في نيسان أبريل الماضي، وهو ما رفع الإنتاج ليساعد في الحفاظ على مستوياته.

وتمتلك غازبروم نفت حصة تقدر بـ40 بالمئة في امتياز كرميان، حيث يقع حقل سرقلة، و80 بالمئة في امتيازي حلبجة وشاكال.

وشهد العام الماضي إنتاج أكثر من 1.2 مليون طن وذلك من أصل 9.3 مليون برميل في سرقلة، وفقاً للشركة التي أشارت الى أن أنتجت خمسة ملايين طن من الحقل منذ بدء العمل قبل نحو عشر سنوات.