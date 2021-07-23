اقتصاد

"غازبروم" الروسية ترفع إنتاج حقل "سرقلة" في كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت شركة غازبروم نفت الروسية أن إنتاج الخام في حقل سرقلة بإقليم كوردستان وصل إلى نحو 30 ألف برميل يومياً.

وقالت الشركة الروسية إنها حفرت بئراً رابعة للإنتاج في نيسان أبريل الماضي، وهو ما رفع الإنتاج ليساعد في الحفاظ على مستوياته.

وتمتلك غازبروم نفت حصة تقدر بـ40 بالمئة في امتياز كرميان، حيث يقع حقل سرقلة، و80 بالمئة في امتيازي حلبجة وشاكال.

وشهد العام الماضي إنتاج أكثر من 1.2 مليون طن وذلك من أصل 9.3 مليون برميل في سرقلة، وفقاً للشركة التي أشارت الى أن أنتجت خمسة ملايين طن من الحقل منذ بدء العمل قبل نحو عشر سنوات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف