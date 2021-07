بالقوارب والمجاديف.. "هواة الإبحار" يخوضون غمار السياحة المائية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في ظل ارتفاع درجات الحرارة بإقليم كوردستان، تخوض مجموعة (دربان) لتسلق الجبال وحماية البيئة غمار السياحة المائية سعياً لتعزيزها وجعلها مقصداً آخر للسياح في الإقليم.

ويقول عزيز شيخاني (40 عاماً)، وهو أحد مؤسسي المجموعة، إنه ورفاقه يأملون في التعريف برياضة التجديف على أنها رياضة لجذب السياح ولا سيما الأجانب.

وأضاف "لدينا رياضة التجديف بالكاياك كما هو الحال في دوكان، لكن التجديف في المياه مختلف تماماً، خصوصاً أنه يمنحك الإثارة والمغامرة".

وأشار شيخاني إلى أن مجموعة (دربان) هي أول مجموعة رياضية رسمية تمارس رياضة التجديف على مستوى إقليم كوردستان.

As temperature spikes in the Kurdistan Region, white water rafting enthusiasts tackle the Chama River, located in the Erbil Province's Barzan area.



