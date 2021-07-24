اعتباراً من الأحد.. موجة حر تجتاح العراق بأرقام قياسية جديدة

أربيل (كوردستان 24)- توقع خبراء الطقس بأن تجتاح البلاد موجة حارة اعتباراً من يوم الأحد وتستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه الموجة في "ذروة الصيف اللاهب" بدرجات تتراوح ما بين 50 – 52 درجة مئوية في مدن الوسط والجنوب والفرات الأوسط.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية على حسابه في فيسبوك إن المناطق الوسطى والشمالية ستشهد درجات تتراوح ما بين 46 – 49 درجة مئوية.

وأضاف عطية أن هذا الوضع يستمر في مدن الجنوب وواسط لغاية ظهر أو مساء الأربعاء حيث تعود الرياح للاتجاه الشمالي الغربي.