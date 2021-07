هود: الرئيس بارزاني وشعب كوردستان شريكان أساسيان لأمريكا

أربيل (كوردستان 24)- قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود السبت إن الرئيس مسعود بارزاني وشعب كوردستان حليفان مهمان للولايات المتحدة.

وكتب هود على حساب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في موقع تويتر "إن الرئيس بارزاني وشعب إقليم كوردستان شريكان أساسيان في الحرب ضد داعش".

Happy to welcome our Iraqi Kurdish friends to D.C. and show them the views of our capital. President Barzani and the people of the Kurdistan region are essential partners in the fight against ISIS and we appreciated their input at today’s U.S.-Iraq Strategic Dialogue. pic.twitter.com/YesWDzXDsa