دولة عربية ترفع "الراية البيضاء": غير قادرين على موجة وبائية أخرى

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير أحد أكبر المستشفيات اللبنانية إن بلاده لم تعد قادرة على أي موجة وبائية أخرى بسبب افتقار المستشفيات للمستلزمات الضرورية.

ويعاني لبنان من نقص الأدوية ومغادرة أعداد كبيرة من الكوادر الطبية إلى الخارج، وبات على المرافق الصحية أن تتصدى للانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض قوله إن كل المستشفيات "أقل استعداداً مما كانت عليه في الموجة بداية السنة".

وتابع "طواقم طبية وتمريضية تركت، والأدوية التي كانت متوفرة نفدت".

وحتى مستشفى رفيق الحريري الجامعي يواجه صعوبات في تحمل العبء، وقال "نحصل على ساعتين أو ثلاث ساعات كهرباء، والفترة الباقية تؤمنها المولدات".

وبعد تراجع حالات الإصابة بالفيروس في لبنان خلال الربيع، عادت الإصابات للارتفاع مع عودة المغتربين لتمضية العطلة الصيفية في بلدهم.