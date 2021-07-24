حزب العمال الكوردستاني يهاجم البيشمركة عند جبل متين في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- فتح مسلحو حزب العمال الكوردستاني السبت نيران أسلحتهم على إحدى نقاط البيشمركة عند جبل متين بمحافظة دهوك.

وهذا أحدث هجوم ينفذه حزب العمال ضد قوات البيشمركة بعد اعتداءات متكررة وقعت في الفترة الماضية وأسفرت عن سقوط ضحايا.

وقال رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال محمد لكوردستان 24، إن مسلحي حزب العمال الكوردستاني أطلقوا النار على نقطة تابعة لقوات (بيشمركة زيرفاني) عند الجبل الواقع في منطقة العمادية، مشيراً إلى أن الحادث وقع في الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

ولم يسفر إطلاق النار عن سقوط إصابات.

وأضاف رئيس أركان البيشمركة أن الإطلاقات النارية استهدفت المركبات العسكرية لقوات البيشمركة والتي ردّت بدورها على مصادر النيران.

وأشار إلى أن حزب العمال يستغل مواقف الرئيس بارزاني ولا سيما تحريمه لأي "قتال أخوي" بين الكورد، محملاً حزب العمال مسؤولية أفعاله.