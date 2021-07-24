أمن

هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في إقليم كوردستان

تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2500 عسكري في العراق وإقليم كوردستان
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کوردستان قاعدة حرير كوردستان التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن السبت تعرض قاعدة تابعة له إلى هجوم بطائرة مسيّرة دون وقوع أي إصابات في الضاحية الشمالية لأربيل.

واستهدف الهجوم، الذي وقع في الساعة 01:23، قاعدة حرير التي تبعد مسافة 70 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من عاصمة إقليم كوردستان.

وهذا أحدث هجوم على القوات الأجنبية ويأتي بعد أسبوعين من الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار والمنطقة الخضراء ببغداد.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو "لم يجر تسجيل أي أضرار أو ضحايا نتيجة الهجوم الذي استهدف القاعدة حيث يتمركز فيها أفراد التحالف الدولي.

وشنت الميليشيات منذ مطلع العام الجاري نحو 50 هجوماً على مصالح أمريكية في العراق وإقليم كوردستان ولا سيما السفارة الامريكية وقواعد عسكرية في بغداد وأربيل والأنبار وصلاح الدين.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2500 عسكري في العراق وإقليم كوردستان من بين 3500 فرد من قوات التحالف الدولي الذي يساعد بغداد وأربيل لضمان هزيمة داعش.

وقال ماروتو إن "الولايات المتحدة والتحالف سيبقيان يقظين ويحتفظان بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس".

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