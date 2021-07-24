الكاظمي يعلن القبض على الشبكة الارهابية التي نفذت هجوم مدينة الصدر

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت 24 تموز (يوليو) 2021، القبض على مخططي ومنفذي هجوم سوق الوحيلات في مدينة الصدر في بغداد.

وقال الكاظمي في بيان صحفي: "دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كل الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات".

وأضاف، أن "عناصر الشبكة سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا ويكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم. الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين".