نيورك تايمز: واشنطن تحافظ على وجودها العسكري في العراق

(كوردستان 24)- أفادت صحيفة نيورك تايمزالامريكية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض إمكانية أن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في العراق على المستوى الحالي،

وفي وقت سابق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ممثلي الحكومتين الأمريكية والعراقية إن واشنطن وبغداد تنويان الاتفاق على أن تغادر القوات الأمريكية من العراق قبل نهاية العام الجاري.

ورجحت اليوم السبت24 تموز(يوليو) 2021 مصادر في البنتاغون وإدارة الرئيس جو بايدن في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن يتم إعلان الطرفين عن مواعيد خروج القوات الأمريكية من العراق متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن يوم الاثنين القادم 26 تموز (يوليو).

لكن مسؤولين في البنتاغون لم يستبعدوا أن تحافظ واشنطن على قواتها المتواجدة في العراق حاليا وتعدادها 2,5 ألف عسكري من خلال تغيير وظائفهم "على الورق".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن حكومة الكاظمي والعديد من المسؤولين العسكريين العراقيين يؤيدون إبقاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، فيما يدعو الكاظمي إلى سحب القوات الأمريكية إرضاء للقوى السياسية المناهضة للولايات المتحدة التي تعتبر أن الهدف الحقيقي للوجود الأمريكي في البلاد هو مواجهة إيران..... المصدر: "نوفوستي"