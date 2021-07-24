سیاسة

نيورك تايمز: واشنطن تحافظ على وجودها العسكري في العراق

author_image آريان ابراهيم شوكت
نيورك تايمز: الولايات المتحدة تحافظ على وجودها العسكري في العراق
نيورك تايمز: الولايات المتحدة تحافظ على وجودها العسكري في العراق
العراق

(كوردستان 24)- أفادت صحيفة نيورك تايمزالامريكية  نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض إمكانية أن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في العراق على المستوى الحالي،

وفي وقت سابق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ممثلي الحكومتين الأمريكية والعراقية إن واشنطن وبغداد تنويان الاتفاق على أن تغادر القوات الأمريكية من العراق قبل نهاية العام الجاري.

ورجحت اليوم السبت24 تموز(يوليو) 2021 مصادر في البنتاغون وإدارة الرئيس جو بايدن في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن يتم إعلان الطرفين عن مواعيد خروج القوات الأمريكية من العراق متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن يوم الاثنين القادم 26 تموز (يوليو).

لكن مسؤولين في البنتاغون لم يستبعدوا أن تحافظ واشنطن على قواتها المتواجدة في العراق حاليا وتعدادها 2,5 ألف عسكري من خلال تغيير وظائفهم "على الورق".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن حكومة الكاظمي والعديد من المسؤولين العسكريين العراقيين يؤيدون إبقاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، فيما يدعو الكاظمي إلى سحب القوات الأمريكية إرضاء للقوى السياسية المناهضة للولايات المتحدة التي تعتبر أن الهدف الحقيقي للوجود الأمريكي في البلاد هو مواجهة إيران..... المصدر: "نوفوستي"

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف