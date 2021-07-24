اقليم كوردستان يشارك في مهرجان “موسكو” للسينما الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- تشارك وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان في فعاليات مهرجان موسكو للسينما الكوردية في دورته الاولى في روسيا.

ويهدف مهرجان موسكو الى الاشارة الى جوانب المعالم المتعددة للحياة الثقافية والتاريخية والعصرية للامة الكوردية. وتشارك حكومة اقليم كوردستان في نشاطات وفعاليات المهرجان بشكل واسع بحيث عرضت وزارة الثقافة والشباب 15 فيلما روائيا و 20 فيلم قصير ووثائقي عن مخرجين كورد من إيران وتركيا وسوريا وكوردستان العراق ودول أخرى وذلك بدعم من “كارو آرت” KARO.Art، في الفترة من 21 إلى 25 تموز (يوليو) 2021 في مركز سينما أكتوبر في موسكو بروسيا.

ويدار المهرجان السينمائي الكوردي بدورته الاولى من قبل “غوليزر غردن زري” Gulizer Gerdenzeri، وتشهد منافسات وفعاليات مهرجان موسكو للسينما الكوردية عرض العديد من الافلام السينمائية الطويلة والقصيرة اضافة الى عرض الافلام الوثائقية.