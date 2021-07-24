مجتمع

لمنع تسريب الاسئلة والغش... حكومة كوردستان تقطع خطوط الانترنت

author_image آريان ابراهيم شوكت
لمنع تسريب الاسئلة والغش حكومة كوردستان تقطع خطوط الانترنت
لمنع تسريب الاسئلة والغش حكومة كوردستان تقطع خطوط الانترنت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة اقليم كوردستان اليوم السبت 24 تموز (يونيو )2021


أنه"بناء على طلب من وزارة التربية في حكومة الاقليم ستقوم وزارة النقل والمواصلات في حكومة الاقليم بقطع خطوط الانترنت كافة لمدة أربع ساعات اعتبارا من يوم غد الاحد 25 تموز(يوليو) 2021 بسبب بدء امتحانات الصف الثاني عشر الاعدادي (الامتحانات الوزارية) ".وتنطلق غدا الأحد الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية في اقليم كوردستان والعراق عموماً وعادة ما تلجأ السلطات في الاقليم إلى قطع خدمة الانترنت خلال ساعات أداء الامتحانات الوزارية لمنع تسريب الاسئلة و الغش.

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