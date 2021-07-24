مجتمع

موقع كوردستان24 ينشر أسماء الناجين والمفقودين في حوادث "قوارب الموت" في بحر إيجة

author_image آريان ابراهيم شوكت
كوردستان24 ينشر أسماء الناجين والمفقودين في حوادث "قوارب الموت" في بحر إيجة
كوردستان24 ينشر أسماء الناجين والمفقودين في حوادث "قوارب الموت" في بحر إيجة
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان أنها متواصلة مع السلطات التركية واليونانية عن طريق قنصلياتهم في اقليم كوردستان لبيان مصير الناجين والمفقودين من اللاجئين الكورد إثر حادث غرق قاربهم في بحر ايجة قبالة السواحل اليونانية وغالبيتهم من محافظة السليمانية.

 وطالبت الدائرة من المواطنين ممن لديهم مفقودين في الحادث الاتصال بدائرة العلاقات الخارجية.

ومن جانب آخر قال المستشار في دائرة العلاقات الخارجية هلكورد سالةيي ان العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم ولغرض بيان مصير اللاجئين الكورد قامت باعطاء معلومات كافية وكاملة عن المفقودين والناجين للسلطات اليونانية والتركية واضاف سالةيي" بعد زيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الى جمهورية اليونان ولقائه برئيس الوزراء اليوناني تم التباحث حول ظروف ومعاناة اللاجئين الكورد في أوروبا وفي المناطق الحدودية المتآخمة لتركيا وبدوره طالب رئيس وزراء كوردستان بتحسين اوضاع اللاجئين الكورد ومعاملتهم وفق مباديء حقوق الانسان الى ان يتم تحديد مصيرهم.

 وفيما يلي قائمة باسماء الناجين والمفقودين في الحادث صادرة عن مؤسسة القمة للاجئين والنازحين"

كوردستان24 ينشر أسماء الناجين والمفقودين في حادث
كوردستان24 ينشر أسماء الناجين والمفقودين في حادث "قوارب الموت" في بحر إيجة

 

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