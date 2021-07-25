اغتيال ناشط حقوقي على يد مسلحين مجهولين في البصرة

(كوردستان 24)- عثرت القوّات الأمنية العراقية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة على جثّة الناشط الحقوقي الشاب علي كريم وعليها آثار الرصاص وملقاة على قارعة الطريق بعد اختفائه منذ مساء يوم السبت 24 تموز (يوليو) 2021،

وعلي كريم هو الابن الأكبر للناشطة العراقية فاطمة البهادلي التي سبق وأن تعرضت لحملة تحريض من منصات إعلامية بتهمة العمالة للقنصلية الأميركية وهي التهمة التي سبق أن وجهت لمعظم النشطاء قبل اغتيالهم.

وفقدت البهادلي أوّل أبنائها أحمد كريم في مايو 2019، واعتبرته السلطات حينها حادث "انتحار"، وفاطمة البهادلي (51 عاما) رئيسة جمعية الفردوس العراقية كرمت نهاية العام الماضي من قبل منظمة "فرونت لاين ديفندرز" (Front Line Defenders) الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان. وكانت البهادلي واحدة من بين 5 سيدات كرمتهن المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.