وزارة البيشمركة تشارك في الحوار الإستراتيجي الأميركي العراقي في واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في واشنطن يوم الجمعة 23 تموز(يوليو) 2021جلسات الجولة الرابعة و الأخيرة من الحوار الإستراتيجي بين واشنطن وبغداد لبحث الوجود العسكري الأميركي في العراق.

وفي هذا الصدد اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان ان وفدا عسكريا عراقيا رفيعا برئاسة الفريق الاول عبدالامير الشمري وبحضور كل من مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي والعميد الركن هزار عمر ممثلا عن وزارة البيشمركة والاجهزة الامنية في الاقليم سيشاركون في تفاصيل مباحثات واجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وبخصوص الجولة الرابعة والاخيرة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين والتي تتناول ملفات متعددة منها السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية، فضلا عن التعاون الأمني قال مساعد وزير الخارجية العراقية جاسم عبدالعزيز" بلاشك هذه المحادثات مهمة جدا لرسم مستقبل العلاقات السياسية بين العراق و واشنطن. وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين يشارك في المحادثات اضافة الى مشاركة ممثل حكومة اقليم كوردستان ومختصين عن مختلف الوزارات العراقية . جميع المشاركين عبارة عن فريق واحد. كلنا نعمل في اطار المصلحة الوطنية العراقية"

وفيما يخص اجتماع الوفد العسكري العراقي وممثل وزارة البيشمركة أضاف مساعد وزير الخارجية العراقية" ان الجانبين اجتمعا في البنتاغون مع وزير الدفاع الامريكي الجنرال لويد اوستن بحضور ممثلي وزارة الخارجية الامريكية جوي هود والجنرال كالفيرد قائد القوات الامريكية في سوريا والعراق ونائب وزير الدفاع الامريكي.

كما اجتمع ممثل وزارة البيشمركة العميد الركن هزار عمر مع الجنرال البارز في وزارة الدفاع الامريكية والملحق العسكري في العراق الجنرال فيليبس . ومن المقرر ان تستمر اجتماعات وفد حكومة الاقليم مع الجانب الامريكي.

ومن ناحية اخرى أفادت صحيفة نيورك تايمز الامريكية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض إمكانية أن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في العراق على المستوى الحالي،

ورجحت مصادر في البنتاغون وإدارة الرئيس جو بايدن في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن يتم إعلان الطرفين عن مواعيد خروج القوات الأمريكية من العراق متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن يوم غد الاثنين 26 تموز (يوليو) 2021.

لكن مسؤولين في البنتاغون لم يستبعدوا أن تحافظ واشنطن على قواتها المتواجدة في العراق حاليا وتعدادها 2,5 ألف عسكري من خلال تغيير وظائفهم.

وفي تصريح سابق لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لكوردستان 24 قال حسين إن القوات العراقية ما زالت بحاجة إلى برامج التدريب والتسليح المقدمة من الولايات المتحدة.

مضيفا أن بلاده لا تزال تحتاج إلى التحالف الدولي والعمل معه، إضافة إلى تبادل المعلومات في مواجهة تنظيم الدولة وان عملية انسحاب القوات الامريكية سوف تمر عبر مراحل معينة الى مابعد الانتخابات العراقية.