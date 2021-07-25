في ذكرى تأسيسها ... نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير

أربيل (كوردستان 24)- في الذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس حركة التغيير الكوردية هنأ اليوم الاحد 25 تموز (يوليو) 2021 رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي والمجلس العام وكافة اعضاء حركة التغيير.

وفي رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس الاقليم أكد نيجيرفان بارزاني "إن لحركة التغيير دور فاعل ومشهود في اروقة العملية السياسية في كوردستان وحرصا منا على حماية الاهداف الوطنية العليا نتمنى ان تصبح هذه المناسبات فرصة مناسبة لتوحيد الصف الوطني والتلاحم الاخوي بيننا اكثر كي نتمكن من اجتياز كل الازمات والعقبات في الوقت الراهن وتحقيق الانجازات الباهرة لمواطني اقليم كوردستان.