سیاسة

في ذكرى تأسيسها ... نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير

author_image آريان ابراهيم شوكت
نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير
نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في الذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس حركة التغيير الكوردية هنأ اليوم الاحد 25 تموز (يوليو) 2021 رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي والمجلس العام وكافة اعضاء حركة التغيير.

وفي رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس الاقليم أكد نيجيرفان بارزاني "إن لحركة التغيير دور فاعل ومشهود في اروقة العملية السياسية في كوردستان وحرصا منا على حماية الاهداف الوطنية العليا نتمنى ان تصبح هذه المناسبات فرصة مناسبة لتوحيد الصف الوطني والتلاحم الاخوي بيننا اكثر كي نتمكن من اجتياز كل الازمات والعقبات في الوقت الراهن وتحقيق الانجازات الباهرة لمواطني اقليم كوردستان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف