مجتمع

أكثر من 24 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات الوزارية في اقليم كوردستان

18 الف كادر تعليمي وتربوي يشرفون على عملية الامتحانات.
author_image آريان ابراهيم شوكت
أكثر من 24 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات الوزارية في اقليم كوردستان
أكثر من 24 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات الوزارية في اقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن اليوم الاحد 25 تموز(يوليو) 2021 وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد أن 24867 الف طالب وطالبة في الاقليم موزعين على 2367 مركز امتحانيا بشقيها العلمي والادبي والمهني أيضا شرعوا بتأدية الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية للمرحلة الاعدادية.

وقال وزير تربية الاقليم برفقة محافظ أربيل اوميد خوشناو ومدير عام تربية اربيل بشدار عبدالخالق في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاحد25 تموز  في أربيل أن 159 طالب وطالبة اضطروا لتأدية الامتحانات للدور الثالث للسنة الدراسية الفائتة جراء اصابتهم بفيروس كورونا.مضيفا أن الطلاب المصابين بفيروس كورونا يمكنهم أداء الامتحانات في الدور الثاني متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

وتابع الوزير : أن 18 الف  كادر تعليمي وتربوي بين مدرس ومعلم ومشرف تربوي يشرفون على عملية الامتحانات.

وانطلقت صباح اليوم الاحد الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية في اقليم كوردستان والعراق عموماً وعادة ما تلجأ السلطات إلى قطع خدمة الانترنت لمنع تداول تسريب الاسئلة الامتحانية والغش.

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