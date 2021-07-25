مسرور بارزاني: رواتب هذا الشهر دون استقطاعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاحد 25 تموز(يوليو) 2021 أنه اعتبارا من الشهر الجاري سيتم الغاء نظام الاستقطاع من رواتب موظفي اقليم كوردستان وتوزيع الرواتب بشكل كامل.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في كلمة بعد اجتماعه مع المجلس الاقتصادي الاعلى في الإقليم" ان الحكومة ملتزمة بخدمة المواطنين وتوزيع الرواتب عليهم دون نقصان وفي حالة التزام الحكومة الاتحادية بتعهداتها المالية والتزامها بارسال المبلغ المتفق عليه في اطار الاتفاق ضمن قانون الموازنة المالية بين بغداد وحكومة اقليم كوردستان فان حكومة الاقليم ملتزمة بدفع رواتب الموظفين شهريا وبشكل كامل"

وأشار مسرور بارزاني في خطابه المتلفز بان حكومة الاقليم لم ترضخ لأي نوع من الضغوطات وحاولت جاهدة توفير الخدمات والرواتب للموظفين وعملنا كل مابوسعنا في هذا المجال لادارة اقليم كوردستان بالشكل الاحسن والامثل وفق الامكانات المالية الموجودة بين أيدينا لكن الميزانية الموجودة لم تكتف لسد حاجات الاقليم بالقدر الذي نستطيع دفع رواتب المواطنين لكن مع هذا وفي كل الاحوال تعاملنا بكل شفافية وصدق مع الواقع وكنا صادقين مع مواطني اقليم كوردستان ودائما وابدا نطمح الى المزيد لخدمة مواطنينا الاعزاء.