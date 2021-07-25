"ذا تايمز" إيران مفلسة مائيا وأزمة المياه تطال الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت صحيفة ( ذا تايمز) البريطانية أن أزمة المياه قد تتوسع في الشرق الأوسط وأن نقص المياه في إيران يتكرر في جميع أنحاء المنطقة

واوضحت الصحيفة في تقرير لها ان هذه المشكلة باتت أزمة كبرى في منطقة الشرق الأوسط

ومن ناحية اخرى قال كاوة مدني العالم ونائب وزير البيئة الايراني السابق الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة الامريكية إن جميع مصادر المياه في ايران الأنهار والخزانات والمياه الجوفية بدأت في الجفاف.

و وفقً تقرير لمنظمة العفو الدولية لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم في الاحتجاجات الأخيرة التي بدأت في الأهواز التي عانت من بعض أسوأ الآثار بسبب نقص المياه.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن أزمة المياه قد تتوسع في الشرق الأوسط وأضافت أن نقص المياه في إيران يتكرر في جميع أنحاء المنطقة حيث بدأت أنهار جنوب العراق تجف مرة أخرى على الرغم من جهود الترميم ويعاني شرق سوريا أيضا من جفاف شديد.

وفي أقصى الغرب ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان لبنان بما في ذلك مليون سوري وغيرهم من اللاجئين فقد يفقدون الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة، حيث بدأ نظام الضخ في الانهيار وسط نقص الوقود حسبما قالت منظمة اليونيسف.

وقال مدني: "إن إيران مفلسة مائيا والاستهلاك أكثر من توافر المياه المتجددة". وأضاف أن على إيران التخطيط للعيش مع النقص. وتابع أنه لا يمكن لإيران استعادة أراضيها الرطبة وخزانات المياه الجوفية والأنهار بالكامل في فترة زمنية قصيرة. "لذلك، عليها أن تعترف بإفلاس المياه وتتوقف عن إنكار أن العديد من الأضرار أصبحت لا رجعة فيها".

وبحسب التقرير فإن إيران ليست الضحية الوحيدة فقط تسبب الإفراط في استخراج المياه الجوفية في حدوث موجات جفاف في شرق سوريا وهو سلة الخبز في البلاد بينما اشتكت كل من سوريا والعراق من السدود التركية التي تعيق تدفق نهري دجلة والفرات إلى بلاد ما بين النهرين.

المصدر ...العربية