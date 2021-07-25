اقتصاد

من العراق إلى لبنان.. مليون طن من زيت الوقود مقابل "خدمات وسلع"

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق العراق لبنان وقود ثقيل

أربيل (كوردستان 24)- وقع العراق ولبنان اتفاقاً تمنح بغداد بموجبه الحكومة اللبنانية، التي تعاني من ضائقة مالية، مليون طن من زيت الوقود الثقيل سنوياً مقابل "خدمات وسلع".

ويُتوقع أن تساعد هذه الخطوة لبنان الذي يمرّ بأسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره، على تخفيف النقص الحاد في الطاقة الكهربائية.

ومثل العراقيين، يعاني اللبنانيون من انقطاعات يومية للكهرباء تستمر لساعات طويلة بسبب عجز شركة الكهرباء الحكومية عن تلبية الطلب.

وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، متحدثاً لدى عودته إلى بيروت بعد توقيع الاتفاق، إن الوقود سيستخدم لتوليد الكهرباء وسيكون كافياً لمدة أربعة أشهر.

وأضاف أن قيمة الاتفاق تتراوح ما بين 300 و400 مليون دولار، فيما أشارت وزارة النفط العراقية إلى أنها ستزود لبنان بفائض زيت الوقود الثقيل.

وقالت مستشفيات لبنانية عديدة هذا الأسبوع إن مولداتها معرضة لخطر نفاد الوقود، مما يعرض المرضى ولا سيما من هم في حالة حرجة إلى الخطر.

 

 

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