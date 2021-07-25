سیاسة

مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني مخاطباً حزب العمال: ضع الدستور في الاعتبار

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان كوردستان حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أسدى مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين الأحد جملة من النصائح لحزب العمال الكوردستاني، داعياً في الوقت نفسه إلى وضع الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان بنظر الاعتبار.

وقال علي حسين للصحفيين في أربيل، إنه يتعين على حزب العمال الكوردستاني أن يضع الوضع السياسي لإقليم كوردستان بنظر اعتباره وبما لا يخلق أي مشاكل للأهالي، مشيراً إلى أن مكان الكفاح الذي يمارسه حزب العمال واضح، في إشارة إلى تركيا.

وأضاف أن الساحة السياسية لأي حزب في أي جزء من كوردستان "واضح"، خاصة وأن إقليم كوردستان "هو جزء من العراق" وفق القانون والدستور.

وتابع "نحن نأخذ بنظر الاعتبار هذا القانون والدستور على المستوى المحلي والخارجي، وبالتأكيد نحن متعاطفون مع أمتنا في باقي الأجزاء" من كوردستان.

 

 

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