اقتصاد

على وقع الفيضانات.. النفط يتراجع مع تفشي "دلتا" في العالم

واصل معدل الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العالم أسعار النفط كورونا الفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- تراجعت أسعار النفط الاثنين مع مخاوف بشأن الطلب على الوقود من انتشار متحورات فيروس كورونا، ولا سيما "دلتا" فضلاً عن فيضانات الصين.

وبحسب تقارير اقتصادية عالمية فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيلول سبتمبر 44 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 73.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام تكساس الوسيط الأمريكي 71.62 دولار للبرميل منخفضا 45 سنتاً.

وواصل معدل الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تسجيل بعض الدول زيادات يومية قياسية وتوسيع إجراءات الإغلاق التي قد تبطئ الطلب على النفط.

وشهدت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا بينما واجهت البلاد فيضانات شديدة وإعصار تيفون في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد.

من المتوقع أن تظل أسواق النفط العالمية في حالة عجز رغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها زيادة الإنتاج حتى نهاية العام، وفقاً لوكالة رويترز.

 

 

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