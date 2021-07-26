اقتصاد

بعد إلغاء الاستقطاعات.. حكومة كوردستان توجّه بصرف رواتب "الجيش الأبيض" أولاً

اُتخذ قرار إلغاء الاستقطاعات من الرواتب في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى أشرف عليه رئيس الحكومة مسرور بارزاني
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان وزارة الصحة رواتب الموظفين

أربيل (كوردستان 24)- قال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان، إن حكومة الإقليم وجهت بصرف رواتب منتسبي وزارة الصحة ولا سيما الكوادر التي تكافح لاحتواء وباء كورونا، وذلك بعد ساعات من إلغاء الاستقطاعات.

واُتخذ قرار إلغاء الاستقطاعات من الرواتب في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى أشرف عليه رئيس الحكومة مسرور بارزاني. اقرأ المزيد.

وقال حملان في مقابلة مع كوردستان 24 في وقت متأخر من مساء الأحد، إن أول وزارة سيتلقى منتسبوها رواتبهم بالكامل هي وزارة الصحة.

كان مسرور بارزاني قال في كلمة وجهها إلى الشعب، إن الحكومة شرعت بتوزيع الرواتب كاملة وفي موعدها المحدد اعتباراً من الشهر الجاري.

وأشار أن هذه الآلية ستظل قائمة طالما واصلت بغداد إرسال جزء من حصة الإقليم، في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين على أساس قانون الموازنة الاتحادية.

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