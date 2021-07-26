صحة وبیئة

كورونا يفتك بدهوك ويصيب 1500 شخص خلال 24 ساعة فقط

وصل وزير الصحة في وقت مبكر من صباح الاثنين إلى دهوك بعد أن تقرر تخصيص مستشفى آخر لاستقبال مصابي كورونا
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وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي - تصوير: كوردستان 24
وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي - تصوير: كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- تفقد وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي مدينة دهوك لمتابعة الوضع الصحي مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى معدلات لم يسبق لها مثيل في المحافظة.

وقال البرزنجي في تصريح لكوردستان 24، إن الوضع الوبائي في دهوك "سيء للغاية" مع تأكيد أكثر من 1500 إصابة بالفيروس خلال يوم واحد.

ووصل وزير الصحة في وقت مبكر من صباح الاثنين إلى دهوك بعد أن تقرر تخصيص مستشفى آخر لاستقبال مصابي كورونا. اقرأ أيضاً.

وأشار الوزير إلى تكدس جميع ردهات المستشفى بالمرضى، وأكد الحاجة إلى فتح مستشفيات أخرى مع تفشي الوباء إلى معدلات قياسية.

وأعلن وزير الصحة ارتفاع عدد المصابين بالوباء في جميع أنحاء إقليم كوردستان، لكنه أشار إلى أن دهوك تصدرت عدد الإصابات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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